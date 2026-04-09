El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas y nubosidad, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 85% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se espera que a partir de las 4 de la madrugada el cielo comience a despejarse, alcanzando un estado poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados. La brisa será suave, con vientos del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más favorable, con cielos despejados y temperaturas que irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados a las 5 de la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más seco y agradable. Los vientos se intensificarán ligeramente, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:09. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 17 grados a última hora del día. La humedad relativa se estabilizará en torno al 60%, lo que hará que la noche sea más cómoda.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Nigrán disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se prevén a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.