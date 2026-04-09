El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se despejará, ofreciendo condiciones ideales para actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá bastante estable, comenzando en torno a los 12 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 27 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93%, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, especialmente en las horas centrales, donde se espera que baje a un 35%. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

La probabilidad de precipitación es muy baja a lo largo del día, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades diarias. Sin embargo, se registrará una ligera bruma en las primeras horas, que se disipará rápidamente, dejando paso a un día mayormente soleado.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones del viento, especialmente en áreas abiertas. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

En resumen, Mos disfrutará de un día primaveral con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, podría ser notable en las horas de mayor intensidad. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.