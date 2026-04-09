El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, se prevé un tiempo variable en Moraña, con predominancia de cielos despejados a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se experimentarán intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se estima una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes irán disipándose, dando paso a un ambiente mayormente despejado.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 25 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, alcanzando su punto máximo hacia la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 25 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 98% en la mañana y descenderá hasta un 48% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor calidez.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos suaves de 2 a 3 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 49 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas, que se reduce a cero en el resto del día. Asimismo, la probabilidad de tormentas es mínima, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán mayormente favorables para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:09. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Moraña.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.