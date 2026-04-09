El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo que comenzará con bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en los periodos de 00:00 a 08:00. La visibilidad podría verse reducida, así que se recomienda precaución a quienes salgan a la carretera durante estas horas. A medida que avance el día, la bruma dará paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado y agradable.

Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 10 y 12 grados , alcanzando un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque sus valores más altos. Por la noche, las temperaturas descenderán a unos 9 grados, por lo que se aconseja llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 48% por la tarde, lo que hará que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y sin interrupciones. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la mañana, aunque se estima que será mínima.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.