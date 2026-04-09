El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 97% y el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas más activas del día, especialmente en dirección noreste. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede sentirse más intenso. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves y aumentando a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el cielo hacia la tarde, cuando podrían aparecer algunas nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte la claridad del día.

La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Moaña. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado hará de este un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.