El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con condiciones muy nubosas y la posibilidad de tormentas. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar cierta inquietud entre los residentes. La temperatura en este periodo se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica mejorará gradualmente. A partir de las 10:00 horas, el cielo se despejará, y se prevé que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 14 grados a media mañana y subiendo hasta los 18 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 24 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un descenso en la humedad, que se espera que baje al 56% en las horas centrales del día. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que el viento será moderado, soplando desde el noreste a velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más cálidas.

Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, se anticipa un regreso a condiciones más nubladas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 18:00 horas. La probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante la mayor parte del día, con un 10% de probabilidad de lluvia entre las 02:00 y las 08:00 horas, y ninguna probabilidad significativa de tormentas en el resto del día.

La noche traerá consigo un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que caerán a 16 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Los vientos continuarán soplando desde el noreste, aunque con menor intensidad, lo que permitirá que la noche sea tranquila y propicia para descansar.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio inestable que dará paso a un tiempo más agradable y cálido durante la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que las nubes regresen por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.