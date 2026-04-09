El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en la visibilidad durante las primeras horas. La mañana comenzará con bruma y niebla, especialmente en los periodos de 00:00 a 05:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 13 grados durante las primeras horas y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Esta variación térmica sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondan el 95%, lo que contribuirá a la sensación de frescura. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50-60% por la tarde, lo que hará que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se registró una probabilidad del 10% de tormentas en las primeras horas, aunque es poco probable que se materialicen.

La puesta de sol está programada para las 21:10, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día.

En resumen, hoy en Meaño se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.