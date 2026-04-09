El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Marín se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos del día.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará cubierto, aunque se espera que a partir del periodo de la tarde, la situación mejore ligeramente. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas. La bruma que se ha registrado en las primeras horas podría dar paso a un cielo poco nuboso, especialmente en la tarde, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren en algunos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas y un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h desde el norte. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La tarde se presentará con temperaturas más agradables, alcanzando hasta 26 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado. Sin embargo, la humedad seguirá siendo un factor importante, con niveles que rondarán el 51%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:09, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar en Marín.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.