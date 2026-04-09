El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00, la visibilidad será reducida debido a la niebla densa, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 100%, lo que contribuirá a esta sensación de frialdad y a la formación de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 9:00, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 10 grados a las 9:00 y subiendo gradualmente hasta los 12 grados a las 10:00. La tendencia continuará, y para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido y agradable.

La probabilidad de precipitación es muy baja a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia en los periodos de 8:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Esto significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la posibilidad de algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la tarde.

El viento será un factor notable durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en dirección norte a las 17:00. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con una brisa suave de 9 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente. A medida que el día avanza, se espera que el viento se intensifique, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 24 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 78% al final del día.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, seguido de un periodo mayormente despejado y cálido, con un viento notable que podría refrescar el ambiente. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo primaveral que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.