El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas hacia la tarde. Durante las primeras horas del día, la bruma será la protagonista, especialmente en los periodos de la madrugada, lo que podría reducir la visibilidad en ciertos momentos. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 14 grados, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 23 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 94% y descenderá hasta un 55% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad será más llevadera a medida que avance la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 6 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, que rápidamente se disipará. No se prevén tormentas, lo que augura un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente contemplar las estrellas, ya que el ocaso se producirá a las 21:10 horas.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.