El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe en su mayoría poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% y bajará a un 46% hacia el final del día, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, lo que prácticamente garantiza un día seco. No se prevén tormentas, lo que añade un plus a la estabilidad del tiempo en la región.

Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un día espléndido, con condiciones ideales para paseos y actividades recreativas. La visibilidad será excelente, y el sol se asomará por el horizonte a las 08:04, mientras que se ocultará a las 21:10, brindando largas horas de luz natural para disfrutar del entorno.

En resumen, A Guarda se prepara para un día de primavera con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.