El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Este aumento de temperatura será especialmente notable en comparación con las primeras horas del día, cuando se registrarán mínimas de 12 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento moderado será un alivio para quienes decidan disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas en el exterior.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:09 horas, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 17 grados. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de una velada al aire libre bajo las estrellas.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.