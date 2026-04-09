El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura en este periodo inicial se mantendrá en torno a los 11 grados , con una alta humedad relativa que alcanzará el 97%. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indica el termómetro.

A medida que avance la mañana, la niebla se hará presente, especialmente entre las 1:00 y las 3:00 de la madrugada, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. La temperatura se mantendrá estable en 10 grados, y la humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 100% en su punto máximo. Es recomendable que los conductores extremen las precauciones durante estas horas.

Durante el resto de la mañana y la tarde, el cielo se despejará gradualmente, dando paso a un tiempo mayormente soleado. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 22 grados hacia la tarde. La humedad relativa disminuirá, lo que permitirá que el ambiente se sienta más agradable. Sin embargo, se prevé que el viento sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 20 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será muy baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, a pesar de la lluvia escasa en la mañana, el resto del día se desarrollará sin interrupciones por precipitaciones. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad atmosférica puede traer sorpresas.

Por la noche, el cielo volverá a cubrirse, aunque no se anticipan lluvias significativas. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados . La humedad aumentará ligeramente, y el viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, Forcarei experimentará un día de contrastes, comenzando con un ambiente húmedo y nublado, pero que dará paso a un tiempo más cálido y soleado en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.