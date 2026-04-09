El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo variable a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana estarán marcadas por intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa, con una precipitación estimada de 0.1 mm. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla se hará presente, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante este periodo. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía.

A partir de las 9 de la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso y, posteriormente, a un día mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 60% hacia la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando a 13 km/h en las horas siguientes. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura.

La probabilidad de precipitación es baja a lo largo del día, con un 5% de posibilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, y nula en el resto del día. Esto sugiere que, aunque la mañana comenzará con condiciones húmedas, el resto del día será mayormente seco y soleado.

En resumen, A Estrada experimentará un día de contrastes, comenzando con niebla y lluvias ligeras, pero evolucionando hacia un tiempo más cálido y despejado por la tarde. Se recomienda a los habitantes disfrutar del buen tiempo en las horas centrales del día, aprovechando la mejora en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.