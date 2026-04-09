El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se prevé una precipitación ligera de 0.1 mm, con una probabilidad de lluvia del 10% en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 98% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. Desde las 02:00 hasta las 07:00, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos nubosos más claros. La temperatura se mantendrá estable en 12 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, alcanzando el 90% hacia las 06:00. El viento soplará desde el este a una velocidad de 2 a 3 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de las 08:00, el cielo se despejará casi por completo, con temperaturas que comenzarán a aumentar. Se prevé que la temperatura alcance los 17 grados a las 12:00, con un ambiente más soleado y agradable. La humedad seguirá disminuyendo, situándose en torno al 71% al mediodía. El viento, que cambiará a dirección noreste, aumentará en intensidad, alcanzando rachas de hasta 28 km/h.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 24 grados a las 15:00. Las condiciones seguirán siendo mayormente despejadas, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 48% a las 15:00, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 21:00. El viento se mantendrá activo, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h en las horas nocturnas. La probabilidad de tormentas se mantendrá en 0% durante la tarde y la noche, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin precipitaciones significativas.

En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.