El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Catoira se presenta con un panorama mayormente cubierto y brumoso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará hasta un 97% en la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a despejarse, con periodos de sol que se irán intensificando. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados a las 3 de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con una disminución en la humedad, hará que la sensación térmica sea más agradable para los habitantes y visitantes de Catoira.

El viento, que soplará principalmente del noreste, variará en intensidad a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 2 a 4 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 53 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 10% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 2 y las 8 de la mañana, pero a medida que el día avanza, esta probabilidad se reduce a cero, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas. La visibilidad mejorará notablemente a medida que se disipe la bruma y la niebla, permitiendo disfrutar de un día más claro y soleado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados a las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:10, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de contrastes en Catoira, donde la bruma matutina dará paso a un ambiente más cálido y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.