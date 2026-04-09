El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 43% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana puede sentirse algo húmeda, la tarde será más seca y cómoda. La brisa será notable, con vientos predominantes del noreste que oscilarán entre 4 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay expectativas de lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, se registran intervalos nubosos en la tarde, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:08. La visibilidad será buena, y la bruma que se experimentó en la madrugada se disipará, dejando un ambiente claro y agradable.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y vientos suaves, es un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.