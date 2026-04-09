El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Cangas experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 25 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 13 grados, alcanzando su punto máximo de 25 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondan el 91%, pero se espera que disminuya gradualmente, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura en las primeras horas, aunque el calor se hará más presente conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los habitantes de Cangas tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento pueda ser más fuerte.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y un 5% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, es poco probable que se materialice. Por lo tanto, los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la meteorología puede ser impredecible. En resumen, hoy será un día mayormente soleado en Cangas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.