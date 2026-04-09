El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo comience a despejarse, con intervalos de nubes altas en la tarde y una predominancia de cielos despejados hacia la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, comenzando en torno a los 14 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose alrededor de los 17 grados. Este rango térmico sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondan el 94%. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera una disminución gradual de la humedad, alcanzando niveles más cómodos en la tarde, alrededor del 55% a 59%. Esto podría contribuir a una sensación de mayor confort a medida que el día progresa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Cambados podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé una ligera bruma en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en áreas costeras.

En resumen, el día en Cambados se perfila como uno mayormente despejado con temperaturas agradables, un viento moderado y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en una jornada propicia para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.