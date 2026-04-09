El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 9 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas del día. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de tormentas y lluvia escasa en el periodo de la 1 a las 2 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto hasta las primeras horas de la tarde, cuando comenzará a despejarse.
La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 99% y bajará gradualmente hasta un 48% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente húmedo, las condiciones se tornarán más agradables a medida que avance la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h entre las 4 y las 5 de la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas más cálidas podría generar una sensación térmica más fresca en las horas de mayor actividad.
La probabilidad de precipitación es baja a lo largo del día, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, y nulas en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones no son propensas a lluvias significativas. La bruma que se ha reportado en las primeras horas de la mañana se disipará, dando paso a un ambiente más claro y soleado hacia la tarde.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero sin indicios de precipitaciones. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. En resumen, Caldas de Reis experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.
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