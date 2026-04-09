El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Durante las primeras horas del día, la visibilidad será reducida debido a la bruma, especialmente en las zonas costeras, lo que podría afectar la navegación y las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, la bruma dará paso a un cielo más claro, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 25 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 13 grados en la mañana, alcanzando su punto máximo a media tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta en las horas centrales del día.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando el 93%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente en las zonas costeras. Los amantes de los deportes acuáticos deben estar atentos a estas condiciones, ya que el viento puede influir en la navegación y la práctica de actividades como el surf.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia muy baja, que se sitúa en torno al 5% en la tarde. Esto sugiere que las posibilidades de que se produzcan chubascos son mínimas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes altas y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, pero se recomienda estar preparado para las variaciones de temperatura y el viento en las horas más activas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.