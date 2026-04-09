El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con una probabilidad de tormenta del 10% y una ligera precipitación de 0.1 mm. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que las temperaturas se mantengan estables en torno a los 13 grados, alcanzando un máximo de 18 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá, lo que permitirá una sensación más fresca y agradable.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más soleado, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 25 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. La brisa será moderada, con vientos provenientes del norte que alcanzarán velocidades de hasta 20 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo. La humedad seguirá disminuyendo, situándose en torno al 54% hacia las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:09. La brisa continuará siendo notable, con vientos del noreste que podrían alcanzar hasta 27 km/h.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante la tarde y la noche, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias ligeras en la mañana. En resumen, Barro disfrutará de un día variado, comenzando con nubosidad y finalizando con cielos despejados y temperaturas agradables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.