El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Baiona se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 60% en las horas centrales. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, antes de que el calor del sol se haga más presente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un alivio ante el calor que se espera en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Baiona disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:09, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la costa o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad. En resumen, Baiona se prepara para un día espléndido, con un tiempo cálido, seco y ventoso, perfecto para disfrutar de la belleza de la primavera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.