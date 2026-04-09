El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado poco nuboso hacia el amanecer. A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, alcanzando un cielo completamente despejado en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 29 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura será notable, especialmente en las horas cercanas al mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en un 51% hacia la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las rachas de viento alcanzarán su punto máximo en torno a las 21:00 horas, con velocidades de hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de un día soleado y cálido. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones del viento, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén rachas más fuertes.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deportes o simplemente relajándose al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.