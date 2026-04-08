El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 90%. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde, especialmente en los periodos de mayor actividad tormentosa. La lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad, pero sin llegar a ser torrencial. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 75% en la tarde, lo que podría generar descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en los momentos más intensos. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. Los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones cambiantes, con la posibilidad de que el viento sople con fuerza en momentos de tormenta.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones al desplazarse, ya que las condiciones podrían ser resbaladizas.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades bajo techo y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.