El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un cielo cubierto que podría generar algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 73% y el 90%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste y el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente durante las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento y la lluvia podrían complicar la situación.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es considerable, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la actividad eléctrica podría ser un factor a tener en cuenta. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar situaciones de riesgo, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se anticipa un día mayormente nublado, con lluvias y tormentas esporádicas. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones climáticas y tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.