El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. En las primeras horas, la precipitación será mínima, con registros de hasta 0.2 mm, pero a partir del periodo de la tarde, las lluvias se intensificarán, alcanzando hasta 4 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa se enfrenten a lluvias significativas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 70% entre las 02:00 y las 08:00, y un 65% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles descargas eléctricas y vientos racheados. Las tormentas podrían traer consigo lluvias intensas, lo que podría causar acumulaciones de agua en las calles y afectar la movilidad.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y las lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Vilaboa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y un viento moderado. Los habitantes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para enfrentar las condiciones climáticas adversas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.