El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura oscilará entre los 9 y 19 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A pesar de que las temperaturas serán agradables, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente húmedo y podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y un 80% en la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

Es recomendable que los residentes de Vila de Cruces tomen precauciones al salir, especialmente en la mañana y la tarde, debido a la niebla y la posibilidad de lluvia. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para planificar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.