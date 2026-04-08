El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Vigo se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 0.9 mm en el periodo de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 13 grados durante la mayor parte del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, mientras que se espera un ligero aumento hacia la noche, alcanzando hasta 16 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa será alta, rondando entre el 76% y el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 55% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, las condiciones podrían ser propicias para algunas tormentas aisladas.

A lo largo del día, se recomienda a los vigueses que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean estar al aire libre. La combinación de nubes, lluvia ligera y viento puede hacer que el día sea menos atractivo para actividades al aire libre, pero también ofrece una oportunidad para disfrutar de la calidez de los espacios interiores.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias esporádicas, lo que invita a los ciudadanos a adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.