El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Valga se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones serán escasas en la mañana, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm hacia la noche. La lluvia será acompañada de tormentas, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 63% por la tarde. Esto generará una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de mayor nubosidad y posibles claros hacia la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo gris y lluvioso. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Los ciudadanos de Valga deben tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. Se recomienda el uso de paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día, con una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.

En resumen, el día de hoy en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias intermitentes y tormentas, manteniendo a la población alerta y preparada para las condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.