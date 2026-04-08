El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Tui se prepara para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia escasa que comenzarán a ser más frecuentes a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles elevados durante la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. A medida que el día avance, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 15 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se prevé alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más frescas del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones del viento también podrían contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la probabilidad de tormentas en las horas centrales del día, con un 60% de probabilidad de que se produzcan.

A medida que se acerque la tarde, las lluvias se intensificarán, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas pico. Esto podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles, por lo que se recomienda a los transeúntes que tomen precauciones al desplazarse. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja conducir con precaución.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias intermitentes, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo. La tarde podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica, por lo que es prudente mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.