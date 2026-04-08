El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% y alcanzando hasta un 96% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se produzcan lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son altas, alcanzando un 100% en el periodo de la mañana y un 85% durante la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con registros que podrían oscilar entre 0.1 y 2 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el suroeste y el noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas centrales, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.