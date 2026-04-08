El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 90% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más frecuentes a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican las temperaturas.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas. A medida que el día avanza, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, justo antes de que las tormentas se intensifiquen. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento.

Es recomendable que los habitantes de Soutomaior tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, tormentas y viento puede crear condiciones peligrosas, por lo que se sugiere mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de mayor inestabilidad. La jornada promete ser un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza, con un tiempo que podría cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.