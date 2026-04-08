El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de lluvia será notable, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, y un 75% entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Las lluvias serán escasas en su mayoría, aunque se prevén momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas se eleva a un 75% entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h, con dirección predominante del noroeste. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más inestable.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados , aunque la sensación de calor podría verse mitigada por la humedad y el viento. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que estén preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.