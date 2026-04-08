El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que significa que es muy probable que se registren lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con valores que podrían llegar hasta 8 mm en total, siendo más intensas en la tarde. Las lluvias comenzarán de forma escasa, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70%.

El viento soplará desde el noreste al principio, con velocidades que rondarán los 5 a 7 km/h, pero a medida que el día avance, se espera que cambie a dirección sur y aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 23 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más incómodas.

Es un día en el que se aconseja estar preparado para cambios bruscos en el tiempo. Aquellos que planeen actividades al aire libre deben considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La tarde podría ser especialmente activa en términos de tormentas, por lo que es recomendable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.