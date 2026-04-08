El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, con condiciones de cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 02:00 y las 08:00, y manteniéndose en un 95% entre las 08:00 y las 14:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 18 grados en las horas posteriores. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y puede hacer que las lluvias sean más persistentes.

El viento soplará desde el sur y el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la intensidad de las lluvias.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 55% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que los habitantes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando las tormentas podrían ser más frecuentes.

A medida que se acerque la noche, se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a un cielo más despejado, aunque aún con algunas nubes. La temperatura nocturna se mantendrá alrededor de los 11 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día de hoy en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales del día, y un ambiente fresco y húmedo que invitará a los residentes a estar atentos a las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.