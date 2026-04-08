El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que generará una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

Las precipitaciones serán un factor importante a lo largo del día. Desde la madrugada, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más intensa, con probabilidades de lluvia que alcanzan el 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que las precipitaciones acumuladas durante este periodo puedan llegar a 2 mm, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo en las calles.

El viento también jugará un papel relevante en la jornada. Se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipa que el viento podría alcanzar rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 12 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, hoy en Salceda de Caselas se prevé un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.