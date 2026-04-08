El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que rondará el 87%. Esto generará una sensación de frescura, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas.

Durante la tarde, la situación meteorológica podría complicarse, ya que se prevén tormentas acompañadas de lluvias más intensas. Las precipitaciones podrían alcanzar hasta 8 mm en total, siendo más significativas entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 75% de posibilidad en este intervalo. Los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir ráfagas de viento de hasta 25 km/h, especialmente del suroeste.

El viento, que soplará con una velocidad promedio de 8 a 10 km/h, podría intensificarse en momentos de tormenta, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente. Las direcciones del viento variarán, predominando del suroeste y del este, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La cobertura de nubes persistirá, y aunque las lluvias podrían disminuir, no se descartan chubascos aislados.

En resumen, hoy en Ribadumia se anticipa un día mayormente nublado con lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.