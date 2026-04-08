El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que las lluvias serán casi inevitables. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.3 y 2 mm en las primeras horas del día. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 75% de probabilidad de que se produzcan entre las 8:00 y las 14:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. A medida que el día avance, se espera que la temperatura descienda a un mínimo de 10 grados , lo que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, con lluvias escasas que continuarán intermitentemente. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar momentos de inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , mientras que la humedad seguirá siendo alta, alcanzando hasta el 95% en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir. Las temperaturas caerán a unos 12 grados , y el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h en su punto máximo.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día de cielos cubiertos, lluvias y tormentas, con temperaturas frescas y una alta sensación de humedad. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.