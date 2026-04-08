El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% en las primeras horas y descenderá ligeramente a medida que avance el día. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en zonas expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar zonas propensas a inundaciones.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que se prepare para un tiempo inestable y que tome las precauciones necesarias para mantenerse a salvo durante las tormentas. La jornada promete ser un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.