El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 70% de posibilidades de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.5 mm de lluvia, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ser suficientes para mojar el suelo. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se incrementa hasta un 100%, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las zonas más expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada.

En cuanto a la actividad tormentosa, hay un 65% de probabilidad de tormentas entre las 02:00 y las 08:00 horas, lo que podría generar algunos truenos y relámpagos, aunque las lluvias no serán intensas. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta se reduce, pero no se descarta la posibilidad de algún chubasco aislado.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es aconsejable estar preparado para la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.