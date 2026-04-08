El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Ponteareas se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo que podría traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, se prevén lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 8:00 a 14:00, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 1 mm en total, con intervalos de lluvia ligera que podrían interrumpir la rutina diaria de los ponteareanos.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h, principalmente del oeste y noroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en niveles que no deberían causar inconvenientes significativos.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan durante las horas de mayor actividad de lluvia. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

Los habitantes de Ponteareas deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, así como un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.