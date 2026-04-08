El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 10 grados durante las horas más frescas. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales de la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 2 y las 8 de la tarde, y un 95% entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento también puede influir en la dispersión de las nubes, aunque se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto durante todo el día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.