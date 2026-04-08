El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 02:00 a 08:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. En las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, se espera que la probabilidad de tormenta se mantenga alta, alcanzando un 65%. Esto indica que los habitantes de Poio deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias más intensas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 78%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar un ambiente ventoso y contribuir a la sensación de frescura. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del suroeste, lo que es típico en esta época del año.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren entre 1 y 4 mm a lo largo del día, con un pico de 4 mm esperado en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán constantes, habrá momentos de mayor intensidad que podrían causar acumulaciones en el suelo.

Los ciudadanos de Poio deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para posibles interrupciones en actividades al aire libre debido a las tormentas. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.