El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas indican la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la tarde, cuando se prevé un incremento en la actividad de precipitaciones.

La temperatura en la localidad oscilará entre los 9 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque algo húmedo debido a la alta humedad relativa que se registrará, alcanzando el 100% en las horas más críticas de la mañana.

Las precipitaciones serán un factor importante a tener en cuenta, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en este intervalo, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias durante este periodo. Además, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

El viento también jugará un papel relevante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, y se espera que la humedad relativa se mantenga alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 21:07.

En resumen, los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias y tormentas en el horizonte, así como un ambiente fresco y húmedo que caracterizará la jornada. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.