El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 1 mm en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas matutinas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas del día, mientras que por la tarde, se espera un leve aumento.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento moderado podría ser un alivio ante las altas temperaturas que se prevén para el mediodía.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad en las horas de la mañana y un 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un ambiente inestable. La probabilidad de precipitación se mantiene alta, con un 95% en las primeras horas y disminuyendo a un 45% hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados , con una humedad que se mantendrá elevada, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas, alta humedad y una probabilidad considerable de lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.