El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 10 y 20 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana y al final de la tarde, mientras que el pico de calor se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar. Se prevé que a lo largo del día caigan entre 0.1 y 1 mm de lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá alta durante la mañana. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con una disminución gradual a medida que avance la tarde.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La bruma podría aparecer en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad. En resumen, se recomienda a los residentes de O Rosal estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias y tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.