El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con ligeras variaciones que podrían llevarla a descender hasta los 10 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad se estabilizará en torno al 80-90%, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana y a un ambiente más pesado durante el resto del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que O Porriño experimente lluvias escasas a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 21:00 y 22:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará con una intensidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, principalmente desde el noroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, pero se espera que predominan del norte y noroeste, lo que podría influir en la percepción del frío.

Además, existe una probabilidad del 65% de tormentas en las horas de la tarde, lo que podría intensificar las lluvias y generar un ambiente más inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes.

En resumen, O Porriño se enfrentará a un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas moderadas. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.