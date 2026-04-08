El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. Entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, con una expectativa de lluvia escasa de hasta 0.2 mm. Las tormentas también son probables, con un 75% de probabilidad en este periodo. A partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad de precipitaciones entre las 8:00 y las 14:00, y se prevé que caigan entre 0.8 y 1 mm de lluvia.

Las temperaturas durante la mañana se mantendrán en torno a los 12-13 grados , con un ligero descenso a 12 grados en las horas centrales del día. El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, aumentando a medida que se acerquen las tormentas. A partir de las 14:00, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

Por la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70% entre las 14:00 y las 20:00, con lluvias que podrían acumular hasta 1 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación de frío aumentará con la llegada de las nubes y el viento, que podría alcanzar rachas de hasta 23 km/h desde el sur.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa y temperaturas que descenderán a 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando hasta un 94% en las últimas horas del día. Los habitantes de O Grove deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían afectar sus actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.