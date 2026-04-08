El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mañana, con una ligera disminución a 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

A medida que avance el día, el cielo se tornará completamente cubierto, y se espera que la lluvia se intensifique ligeramente, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias torrenciales, sí habrá un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 72% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Las condiciones de humedad también podrían favorecer la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a la costa.

El viento soplará desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento podría ser un factor a considerar, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, las rachas podrían alcanzar hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La alta humedad y la posibilidad de tormentas añaden un nivel de complejidad a las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda estar preparados para un día inestable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.